Молодежь Ингушетии приглашают к участию в этнокультурном конкурсе «Диалог культур»

Проект представляет собой молодежное межкультурное коммуникативное пространство, способствующее гармонизации межнациональных отношений, целью которого является выявление и представление широкой общественности талантливых и одаренных молодых людей разных национальностей, занимающихся творчеством с использованием традиционных техник, инструментов, приемов и навыков на национальных и русском языках.

Конкурсная программа состоит из двух этапов: отборочного и образовательного.

Для участия необходимо записать качественную видеопрезентацию своего номера в национальном костюме (длительностью до трех минут) и до 22 ноября 2020 года выложить на официальном сайте в выбранную номинацию.

Конкурсные номинации:

— рисунок на национальную тематику (с использованием традиционных техник традиционного искусства);

— декоративно-прикладное искусство (изготовление национальных предметов быта, национальные ремесла);

— национальные виды спорта (игры, индивидуальные или массовые);

— национальный костюм (уникальный процесс его изготовления, декорирования, особенности ношения);

— блюдо национальной кухни (уникальные рецепты, особенности приготовления и употребления);

— национальная песня (на родном языке или с переводом на русский язык, инструментальные наигрыши, пьесы, рассказы о национальном музыкальном инструменте);

— национальный танец (история, особенности, значения и т. д.);

— национальный фольклор (предания, частушки, анекдоты, сказки, эпос, колыбельные, обряды, в том числе в современной интерпретации).

По итогам отборочного тура профессиональное жюри проекта, в состав которого вошли популярные мировые исполнители, хореографы, продюсеры, телеведущие и общественные деятели, отберет 150 работ для участия в образовательной программе проекта.



Образовательная программа пройдет в период с 24 по 28 ноября 2020 года с участием известных спикеров, популярных тренеров и знаменитых гостей в онлайн-формате. Кроме того, участников проекта ждут эстафеты, челленджи, лекции на тему мотивации и саморазвития, встречи с интересными людьми, посвященные особенностям исторического и этнокультурного многообразия России, вопросам государственной национальной политики, психологии межнациональных отношений, этнопсихологии, а также онлайн-посещения театров и музеев.



Подробная информация на сайте.