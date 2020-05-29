Молодежь Ингушетии приглашают к участию в акции, посвященной Дню русского языка
Движение «Волонтеры культуры» приглашает молодежь Ингушетии принять участие в акции «Декламируй!», посвященной Дню русского языка, который отмечается в день рождения великого русского поэта А. С. Пушкина, 6 июня, сообщила пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи.
Акция состоится 6 и 7 июня 2020 года в различных уголках Российской Федерации. Организаторы предлагают всем желающим продекламировать отрывок из любимого произведения.
Волонтеры культуры, организуя данную акцию, хотят привлечь всех не только проявить свои ораторские способности и любовь к русскому языку, но и обратить внимание на исторические места и памятники в городах России, которые установлены в честь людей, посвятивших свою жизнь развитию русского языка.
«В День русского языка волонтеры культуры не только вспомнят произведения Пушкина, но и окажут посильную помощь в приведении в порядок памятников деятелям культуры, учёным, филологам, которые внесли вклад в формирование и развитие русского языка и литературы в нашей стране», — рассказала руководитель дирекции общественного движения «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров Дарья Жукова,.
В рамках мероприятия участники движения «Волонтеры культуры» а также организуют мастер-классы по художественному чтению и ораторскому искусству.