Молодежь и школьников Ингушетии приглашают к участию в конкурсе Русского географического общества «Герои чистоты»

Для этого необходимо отправиться на природу и очистить места отдыха от последствий романтичных, но совершенно неэкологичных пикников. Для участия в конкурсе лично или в команде выберите территорию или маршрут для уборки, подготовьте, уберите площадку и вынесите мусор, по возможности разделив его на фракции.

Обязательным условием конкурса является рассказ о выбранном месте и процессе уборки, а также подробный фотоотчёт. Фотоотчёт должен включать фотографии территории или маршрута до уборки, процесс уборки и её результат (всего не менее семи фотографий). Текст должен быть оригинальным и авторским, все работы будут проверены на антиплагиат.

В течение следующих двух-трёх недель можно по желанию посетить убранную территорию, проверить её состояние и зафиксировать изменения в отчёте.

Отчёт следует загрузить на сайт «Страны экологической». Также выложите публикацию, посвящённую участию в конкурсе, на личную страницу (допустимо использовать страницу школы) в социальных сетях "В"онтакте«, «Инстаграм» с хештегами #ГероиЧистоты, #ФеносетьРГО, #СтранаЭкологическая, #Просвещение.

Номинации конкурса:

— «Лучший рассказ». Подробно, грамотно и креативно опишите территорию или маршрут, расскажите об истории места, его традициях. Опишите процесс уборки и свои впечатления от чистой природы.

— «Лучший фотоотчёт». Придумайте и реализуйте целую фотоисторию, повествующую о природе, вашей работе или спасении семейства банок из плена нераздельного мусора.

— «Чемпионы раздельного сбора». Для победы в этой номинации необходимо собрать отходы по фракциям и сдать на переработку. Обязательно зафиксируйте раздельный сбор на фото. Дополнительный текстовый материал о важности переработки приветствуется.

— «Лучшая командная работа». В одиночку справиться с такой задачей будет не всегда просто. Соберите самую дружную команду, которая сможет спасти золотую осень от грязи.

— «Лучший пост в социальных сетях». Опубликуйте самый креативный пост, который привлечёт на вашу сторону новых героев чистоты.

Конкурс проводится с 21 сентября по 2 ноября 2020 года.

Подробности на сайте.