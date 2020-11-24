Модельная библиотека в Зязиков-Юрте стала центром культурной жизни сельчан

На мероприятии присутствовали учащиеся 6-го класса школы № 26. Ребята познакомились с жизнью и творчеством поэта Серебряного века, представителя символизма. Школьники читали и анализировали творчество Блока.

Узнать больше о классике русской литературы ХХ в. ребятам помогла оформленная книжная выставка «Открой мои книги, там сказано всё», рассказывающая об интересных фактах из биографии и творчества поэта.

Напомним, модельная библиотека в Зязиков-Юрте открылась в рамках национального проекта «Культура» и стала для жителей центром культурной жизни. У сельчан появилась великолепная возможность проводить досуг и получать знания по интересующим их вопросам в многофункциональной и отвечающей всем современным запросам библиотеке, которая создана по совершенно новым федеральным стандартам.