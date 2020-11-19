Модельная библиотека в Назрани стала одним из любимых мест проведения досуга для горожан

Библиотека появилась в результате реализации на территории республики федеральной программы «Культурная среда» национального проекта «Культура», ее торжественное открытие состоялось 1 октября текущего года.

«У горожан теперь есть великолепная возможность проводить свой досуг в оборудованной по последнему слову техники и соответствующей всем федеральным стандартам модельной библиотеке. Посетители учреждения теперь смогут получать знания по интересующим их вопросам, готовиться к экзаменам в школе и вузе, собирать материал для курсовых и диссертационных работ. Также в библиотеке предусмотрена возможность проводить важные конференции в просторном и многофункциональном актовом зале», — рассказала газете «Ингушетия» начальник информационно-правового отдела Минкультуры Хатима Хадзиева.

По ее словам, благодаря нацпроекту «Культура» у жителей Назрани появился доступ к самой актуальной литературе, современным информационным ресурсам и библиотечным технологиям.

«Необходимо отметить, что результат работы библиотеки весьма положительно сказывается на жизни города, она стала одним из центров, куда жители с удовольствием приходят проводить свой досуг. Здесь также предусмотрены все необходимые условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья не чувствовали себя ущемленными перед обычными людьми», — добавила Хадзиева.

Модельная библиотека — это библиотека нового поколения: светлая, с ярким дизайном, оснащенная современным оборудованием, в ней есть пространство не только для того, чтобы люди могли брать книги или читать их в читальном зале, но и могли тут посетить мастер-класс, поработать на компьютерах, встретиться с интересными людьми.

Напомним, что в нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, а также создание виртуальных концертных залов.