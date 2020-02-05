Приговор

Многодетный отец, набросившийся с битой на полицейского в Назрани, получил шесть месяцев колонии-поселения

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Вынесен приговор 36-летнему жителю республики по уголовному делу о применении насилия к представителю власти, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры.

«Установлено, что мужчина в ноябре 2019 года в Назрани в состоянии алкогольного опьянения в течение нескольких дней устраивал скандалы с домашними, шумел, нарушал общественный порядок. Прибывшие на место правоохранители потребовали от него проследовать с ними в отдел полиции», — сказал представитель надзорного ведомства региона.

Он отметил, что тот не выполнил законные требования стражей правопорядка и стал наносить удары бейсбольной битой сотруднику полиции.

Многодетному отцу вменялась ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).

С учетом наличия на иждивении восьмерых малолетних детей суд назначил мужчине наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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