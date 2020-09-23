Многодетные семьи могут освободить от уплаты земельного налога

Законопроектом предлагается полностью освободить от уплаты земельного налога физлиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. В настоящее время такая льгота предоставляется в основном организациям — участникам СЭЗ, организациям инвалидов, религиозным организациям и прочее. В отношении физлиц освобождение предусмотрено только для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в отношении земель, используемых для хозяйствования и промыслов.

Также законодатель намерен предоставить льготу в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении для лиц, имеющих одного или двух несовершеннолетних детей. Сейчас таким правом могут воспользоваться инвалиды, ветераны военных действий, пенсионеры и многодетные семьи.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предложенные поправки направлены на дальнейшее усовершенствование системы социальной поддержки семей, имеющих детей, улучшение демографических показателей в стране, повышение реальных доходов населения и будут действовать в рамках государственной политики в сфере социальной поддержки таких семей.