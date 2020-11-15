Коронавирус

Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения Covid-19

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Михаил Мишустин

В России продлевается процедура ускоренной регистрации медицинских изделий и получения разрешительных документов на использование лекарств для лечения больных с Covid-19. Решение закреплено постановлениями правительства.

Как сообщается на сайте Кабинета министров, упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для применения лекарств или использования медицинских изделий в максимально короткие сроки. Такой порядок был введен из-за коронавируса до 1 января 2021 года. Теперь он продлевается еще на год.

Вопрос обсуждался на заседании координационного совета при правительстве России 2 ноября. По словам Михаила Мишустина, продление этих мер поможет избежать проблем с поставками лекарств и медицинских изделий.

Позже председатель правительства дал ряд поручений федеральным министерствам и главам регионов, обязав их в ежедневном режиме контролировать ситуацию и следить за тем, чтобы в больницах и аптеках медикаменты были в достаточном количестве.

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