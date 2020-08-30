Власть

Мишустин и Калиматов обсудили вопросы реализации в Ингушетии ряда проектов

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Михаил Мишустин

На рабочей встрече в Москве председателя правительства России Михаила Мишустина с Махмуд-Али Калиматовым обсуждались вопросы реализации в Ингушетии ряда значимых проектов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Одними из главных тем встречи стали вопросы сбалансированности бюджета республики наряду с реализацией мер в экономике, здравоохранении и экологии.

Калиматов затронул ряд актуальных тем, в числе которых федеральный проект «Чистая вода». Мишустин поддержал курс и инициативы Главы Ингушетии и выразил готовность проработать вопросы оказания необходимой поддержки в обозначенных сферах, говорится в релизе.

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