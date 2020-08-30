Мишустин и Калиматов обсудили вопросы реализации в Ингушетии ряда проектов
На рабочей встрече в Москве председателя правительства России Михаила Мишустина с Махмуд-Али Калиматовым обсуждались вопросы реализации в Ингушетии ряда значимых проектов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.
Одними из главных тем встречи стали вопросы сбалансированности бюджета республики наряду с реализацией мер в экономике, здравоохранении и экологии.
Калиматов затронул ряд актуальных тем, в числе которых федеральный проект «Чистая вода». Мишустин поддержал курс и инициативы Главы Ингушетии и выразил готовность проработать вопросы оказания необходимой поддержки в обозначенных сферах, говорится в релизе.