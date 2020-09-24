Миру угрожает банановый дефицит

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Бананы находятся под угрозой дефицита. Их производство может значительно сократиться из-за недавнего извержения вулкана Сангай в Эквадоре, сообщает vesti.ru.

Эквадор является одним из крупнейших в мире экспортеров бананов. В результате извержения вулкана Сангай, несколько провинций засыпало пеплом, пострадали больше 80 тысяч гектаров земель. Фермеры могут недосчитаться четверти своего урожая.

По этой причине, нехватку бананов ощутят на себе страны Европы, Ближнего Востока и Россия, в которой бананы, давно и прочно заняли свое место на рынке и перестали восприниматься как экзотический фрукт.

Ожидаемый дефицит может вызвать рост цен на эту продукцию. На сегодняшний день стоимость бананов на рынке и в магазинах Ингушетии составляет от 60 до 80 рублей. Учитывая, что по оценке экспертов, экспорт этих фруктов может рухнуть на 25-30 процентов, следует ожидать роста цен в пределах этих процентов.

Напомним, что извержение вулкана Сангай в Эквадоре началось 20 сентября. Выброс пепла составлял высоту около 10 километров, что стало причиной закрытия международного аэропорта в городе Гуаякиль.

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