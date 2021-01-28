Минздрав Ингушетии пригласил жителей Сунженского района на вакцинацию против Covid-19

Все желающие сделать прививку могут позвонить по телефону: Сунженская поликлиника — 8-928-699-09-79, г. Сунжа, ул. Осканова,5; Троицкая врачебная амбулатория — 8-928-748-31-15, с. п Троицкое, ул. Речная, 8; Нестеровская врачебная амбулатория — 8-928-099-24-72, с. п. Нестеровское, ул. Пл. Народная, 9.

Часы работы прививочных кабинетов — понедельник-пятница с 08:00 до 16:30. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.