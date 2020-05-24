Минздрав Ингушетии предупреждает об опасности Covid-19, после месяца строгого поста Рамадан

«Люди соблюдали пост, и иммунитет очень ослаблен. Давайте, вместе не допустим второй волны вспышки этого заболевания, давайте сохраним наших родных и близких», — говорится в обращении.

Напомним, по данным республиканского оперативного штаба на 22 мая проведено 9991 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 1734 пробы положительные.

Количество умерших за весь период составило 40 человек. Выздоровело 781 человек

Ранее в своем праздничном обращении, Глава республики Махмуд Али Калиматов отметил, что в период поста человек духовно очищается, учится контролировать себя. Пост вырабатывает силу воли, приучает к преодолению трудностей, содействует единению людей.

«Все эти качества нам особенно необходимы сейчас, когда мы находимся в условиях самоизоляции. Еще раз прошу с пониманием относиться к установленным ограничениям, строго исполнять рекомендацию — оставаться дома. Ради здоровья и безопасности лично своей и всех окружающих, давайте проявим здравомыслие, прислушаемся к мнению алимов и отложим до лучших времен посещение родственников в дни праздника разговения Мархаш», — призвал Калиматов.