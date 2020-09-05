Минздрав Ингушетии подтвердил смерть медсестры, лечившей своих родственников с коронавирусом

«77-й жертвой коронавируса стала наша коллега из республиканской больницы. Медикам, несмотря на все усилия, не удалось спасти жизнь медицинской сестры, пожертвовашей своим здоровьем для спасения жизни своих родных, инфицированных этой болезнью», — отметил собеседник издания.

Ранее известный рентгенолог Ахмед Ахильгов на своей странице в соцсетях сообщал, что старшая медицинская сестра операционного блока республиканской больницы Роза Албогачиева, у которой был диагностирован коронавирус, скончалась.

По его словам, это первый случай смерти медработника в регионе от коронавируса.

По данным регионального оперштаба, по состоянию на 4 сентября всего в республике проведено 66 362 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. По результатам исследований — 4510 впервые установленных диагнозов COVID-2019. Выздоровело 3979 пациентов.