Минтруда Ингушетии заключило два соглашения в рамках нацпроекта «Демография»

По информации пресс-службы Минтруда Ингушетии, в это число также попадают женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости.

Минтрудом Ингушетии заключено два соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета в бюджет республики.

«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование будет проводиться на базе образовательных учреждений республики. Обучение пройдут те, кто должен был выйти на пенсию в течение ближайших лет и попал под повышение пенсионного возраста, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста», — добавил временно исполняющий обязанности министра Адам Хашагульгов.

Напомним, что в 2019 году переобучение в рамках нацпроекта прошли более 130 человек более чем по шести профессиям.