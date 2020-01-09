Минтруда Ингушетии заключило два соглашения в рамках нацпроекта «Демография»
Более 190 человек в 2020 году получат государственные услуги в области профессионального обучения и дополнительного профессионального образования из числа лиц предпенсионного возраста и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.
По информации пресс-службы Минтруда Ингушетии, в это число также попадают женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости.
Минтрудом Ингушетии заключено два соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета в бюджет республики.
«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование будет проводиться на базе образовательных учреждений республики. Обучение пройдут те, кто должен был выйти на пенсию в течение ближайших лет и попал под повышение пенсионного возраста, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста», — добавил временно исполняющий обязанности министра Адам Хашагульгов.
Напомним, что в 2019 году переобучение в рамках нацпроекта прошли более 130 человек более чем по шести профессиям.