Минтруд России утвердил Правила по охране труда в сельском хозяйстве

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Минтруд России утвердил Правила по охране труда в сельском хозяйстве, которые вступают в силу с 1 января 2021 года и действуют до 31 декабря 2025 года.

Документ устанавливает государственные нормативные требования охраны труда при организации и проведении основных производственных процессов по возделыванию, уборке и послеуборочной обработке продукции растениеводства, содержанию и уходу за сельскохозяйственными животными и птицей, мелиоративных работ и работ по очистке сточных вод производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Требования правил обязательны для исполнения работодателями — юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, и физическими лицами (за исключением работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями).

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