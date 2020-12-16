Минтруд России утвердил Правила по охране труда в сельском хозяйстве

Документ устанавливает государственные нормативные требования охраны труда при организации и проведении основных производственных процессов по возделыванию, уборке и послеуборочной обработке продукции растениеводства, содержанию и уходу за сельскохозяйственными животными и птицей, мелиоративных работ и работ по очистке сточных вод производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Требования правил обязательны для исполнения работодателями — юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, и физическими лицами (за исключением работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями).