Минтруд России разъяснил, в каких случаях чиновникам нельзя принимать подарки

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Российские госслужащие не могут принимать подарки, в том числе от подчиненных, за исключением тех, которые получены на официальных мероприятиях, но и их нужно сдавать, сообщили в Минтруде России.

В преддверии новогодних и рождественских праздников министерство направило в федеральные госорганы, высшие органы исполнительной власти субъектов, Банк России, государственные внебюджетные фонды и госкорпорации письма с напоминанием о запрете дарить и получать подарки.

«Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса Российской Федерации содержат запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей (осуществлением полномочий)», — говорится в обращении министерства.

В Минтруде уточнили, что под запрет не подпадают только подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями и служебными командировками. Их нужно сдавать.

Получение подарка в любых других случаях является нарушением. В частности, как напомнили в ведомстве, чиновникам нельзя брать подарки от подчиненных, в том числе в нерабочее время, а также у подчиненных, которые являются их друзьями.

В министерстве рекомендовали воздерживаться от безвозмездного получения услуг, а также имущества, в том числе во временное пользование, поскольку «получение подарков в виде любой материальной выгоды должностному лицу запрещено».

Нарушение запрета создает условия для возникновения конфликта интересов, а также ставит под сомнение объективность решений, принимаемых госслужащим, подчеркнули в Минтруде. Такой проступок влечет за собой ответственность вплоть до увольнения, а если подарок признают взяткой, виновному грозит уголовное преследование.

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