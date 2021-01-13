Минтруд России планирует оптимизировать порядок расчета размера пособий для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет

Напомним, в целях поддержки семей с детьми в период пандемии коронавируса в 2020 году была введена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно для тех семей, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину регионального прожиточного минимума на душу населения. Выплаты назначали с 1 января 2020 года в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

По данным Минтруда России, помощь была назначена семьям на 4 млн 750 тыс. детей, затраты федерального бюджета на это составили почти 213 млрд руб. Но, как подчеркнул Антон Котяков, анализ уровня доходов семей — получателей пособий показал, что в большинстве случаев даже при получении выплаты среднедушевой доход семьи не доходил до уровня прожиточного минимума. В связи с этим решено разработать новый алгоритм определения размера выплаты.

Так, с 1 января 2021 года планируется применять трехступенчатую систему определения размера выплаты: 50% регионального прожиточного минимума на ребенка — стандартный размер выплаты; 75% — если ежемесячное пособие в стандартном размере не позволяет обеспечить доходы не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи; 100% регионального прожиточного минимума — если и повышенный размер не позволяет вывести семью из числа нуждающихся.

При этом, как и ранее, для получения пособия будет достаточно подать заявление, предоставлять дополнительные справки не потребуется. Органы соцзащиты сами произведут расчет необходимого размера выплаты на основании заявления гражданина и данных, имеющихся в государственных информационных системах.

«Заявления на назначение выплаты в повышенном размере будут приниматься с 1 апреля 2021 года, но при этом, как и в прошлом году, расчет данной выплаты будет сделан начиная с 1 января 2021 года. Те граждане, кто уже получает ежемесячную выплату, с 1 апреля 2021 года смогут подать заявление для ее назначения в новом размере, и если такое решение органами социальной защиты будет принято, то в апреле они получат не только выплату в увеличенном размере, но и доплату за первый квартал», — пояснил глава Минтруда России.