Минтруд предлагает сделать пятницу, 31 декабря, выходным днём

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Министерство труда и социальной защиты опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, выходной день с воскресенья, 3 января, предлагается перенести на пятницу, 31 декабря.

Кроме того, выходной с субботы, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября, а с субботы, 20 февраля, — на понедельник, 22 февраля. 2 и 3 января при этом останутся нерабочими праздничными днями.

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