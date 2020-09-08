Минтруд предлагает сделать пятницу, 31 декабря, выходным днём

Согласно проекту, выходной день с воскресенья, 3 января, предлагается перенести на пятницу, 31 декабря.

Кроме того, выходной с субботы, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября, а с субботы, 20 февраля, — на понедельник, 22 февраля. 2 и 3 января при этом останутся нерабочими праздничными днями.