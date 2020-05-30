Социальная сфера

Минтруд Ингушетии счел необоснованными жалобы сотрудников соцучреждения на невыплату надбавок

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Сотрудники Пседахского психоневрологического дома-интерната Ингушетии пожаловались на невыплаты доплат в условиях сложной эпидобстановки в регионе.

Персонал соцучреждения в пятницу выложил коллективное видеообращение в интернете, в котором сообщили об отказе регионального Минтруда произвести обещанную специальную федеральную доплату. Они просят власти обратить внимание на проблему и разобраться в ситуации.

Комментируя ситуацию, Минтруд республики назвал претензии работников необоснованными.

«В соответствии с постановлением правительства РФ от 15 мая этого года, стимулирующие выплаты работникам стационарных организаций соцобслуживания предоставляются только в определенных в указанном документе случаях. При переведении на особый режим работ, предполагающий временную изоляцию проживания в стационарной организации соцобслуживания, стационарном отделении получателей соцуслуг, работников соцучреждений, исходя из длительности рабочей смены 14 календарных дней», — пояснили газете «Ингушетия» в социальном ведомстве.

По данным собеседника издания, в республике все стационарные соцучреждения, подведомственные Минтруда, не переведены на особый режим работы и осуществляют свою деятельность в штатном режиме с принятием всех необходимых ограничительных мер.

«В связи с этим предоставление стимулирующих выплат работникам этих учреждений не предоставляется возможным, поскольку сотрудники не были переведены на особый режим работ, и не имели контакт с больными новой коронавирусной инфекцией. Вся информация по данным выплатам ранее была доведена до всех руководителей социальных учреждений. В связи с этим, все средства были возвращены в федеральный центр в полном объеме», — подчеркнул он.

При этом он отметил, что аналогичная ситуация ранее возникала с сотрудниками Троицкого детского дома-интерната, после разъяснения ситуации и проведения беседы сотрудники отказались от претензий.

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