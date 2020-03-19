Указ

Минтрансу Ингушетии переданы определенные функции Минэкономразвития республики

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов своим указом переименовал Министерство экономики, промышленности и торговли республики в Минэкономразвития региона.

Функции по выработке региональной политики и нормативному правовому регулированию в сферах промышленности и торговли переданы министерству транспорта, связи и энергетики Ингушетии.

В связи с этим Минтранс переименован в министерство промышленности, транспорта, торговли, связи и энергетики республики.

Правительству региона поручено осуществить мероприятия по реализации указа.

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