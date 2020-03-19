Минтрансу Ингушетии переданы определенные функции Минэкономразвития республики

Функции по выработке региональной политики и нормативному правовому регулированию в сферах промышленности и торговли переданы министерству транспорта, связи и энергетики Ингушетии.

В связи с этим Минтранс переименован в министерство промышленности, транспорта, торговли, связи и энергетики республики.

Правительству региона поручено осуществить мероприятия по реализации указа.