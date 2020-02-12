Минстрой Ингушетии защитил заявку на получение финансирования для жителей аварийного дома в Назрани

«Данный МКД включен в программу «Переселение граждан из аварийного жилья 2016-2020». На сегодняшний день, Минстроем Ингушетии защищена заявка и получены денежные средства фонда ЖКХ на приобретение жилья. Также определена подрядная фирма, готовая предоставить квартиры по установленной Фондом ЖКХ стоимости», — говорится в сообщении.

После завершения строительства и получения акта ввода, подтверждающего, что все строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с нормативами, подрядная фирма планирует участвовать в конкурсных процедурах, которые дают право продажи квартир в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилья».

«Ориентировочно люди смогут переехать в новое жилье в начале второго квартала 2020 года», — добавили в пресс-службе.