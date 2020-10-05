Минстрой Ингушетии принял на работу более 20 выпускников ведущих вузов страны

«Трудоустройство выпускников различных вузов страны с красными дипломами должно стать хорошей традицией. Важно показать, что те, кто достигает определенных вершин в учебе, имеет хорошую возможность, шанс трудоустроится. Этим и руководствуемся мы в своей деятельности. В этом году мы приняли на работу 24 человека — это хороший результат, который надо наращивать» — сказал собеседник.

По его словам, все трудоустроенные выпускники прошли конкурсные мероприятия на замещение вакантных должностей.

«Конкурсной комиссией были оценены профессиональные знания кандидатов, диплом и личные качества», — добавили в Минстрое.

Напомним, что ранее политику обновления кадрового состава молодыми специалистами, как одно из приоритетных направлений своей деятельности, озвучил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.