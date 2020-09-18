Минспорта Ингушетии укрепляет связи с коллегами из Московской области
Советник министра по физической культуре и спорту Ингушетии по внешним связям Станислав Башанкаев обсудил пути взаимодействия, укрепления межнациональных и региональных отношений с председателем комитета по делам молодежи и спорта Московской области Олегом Жолобовым.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, также обсуждались вопросы организации в здании Мособлдумы фотовыставки, посвящённой 250-летию присоединения ингушского народа к России.
Встреча состоялась в Московской областной думе.