Минспорта Ингушетии укрепляет связи с коллегами из Московской области

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Советник министра по физической культуре и спорту Ингушетии по внешним связям Станислав Башанкаев обсудил пути взаимодействия, укрепления межнациональных и региональных отношений с председателем комитета по делам молодежи и спорта Московской области Олегом Жолобовым.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, также обсуждались вопросы организации в здании Мособлдумы фотовыставки, посвящённой 250-летию присоединения ингушского народа к России.

Встреча состоялась в Московской областной думе.

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