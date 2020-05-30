Минспорта Ингушетии разработало план поэтапного снятия ограничительных мер в сфере физической культуры и спорта

Министерство спорта Ингушетии на первом этапе рекомендует жителям республики заниматься физическими упражнениями на открытом воздухе индивидуально — на уличных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках и общедоступных спортивных стадионах, соблюдая социальную дистанцию. Второй этап предусматривает индивидуальные и групповые занятия (в группе не более 20 человек) на различных спортивных объектах. Наконец, третий этап снятия ограничений — открытие всех спортивных учреждений и свободное посещение парков и скверов. На данный момент, план предварительный и подвержен корректировке в зависимости от фактической эпидемиологической обстановки в республике, сообщила пресс-служба Минспорта Ингушетии.

Даты поэтапного снятия ограничений будут опубликованы на официальном сайте и страницах в социальных сетях спортивного ведомства региона.

Напомним, Министерство спорта России на днях предложило рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер в отрасли физической культуры и спорта.