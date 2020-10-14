Футбол

Минспорта Ингушетии намерено развивать тесную взаимосвязь с детской футбольной школой Магомеда Оздоева

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Министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев посетил детскую футбольную школу Магомеда Оздоева в Сунже. Об этом газете «Ингушетия» сообщила пресс-служба спортивного ведомства региона.

В ходе визита руководитель Минспорта республики осмотрел территорию, где проходит тренировочный процесс, а также понаблюдал за тренировкой.

В разговоре с директором футбольной школы Мустафой Оздоевым Али Дошхоклоев заверил его, что его ведомство намерено всячески способствовать развитию детского футбола в регионе.

«Все детско-юношеские футбольные школы республики должны работать в тандеме с министерством спорта, должна быть тесная взаимосвязь для достижения более качественной работы и хорошего результата. Мы в свою очередь будем подключать органы государственной власти и делать все необходимое для развития детского футбола у нас в республике», — сказал Дошхоклоев.

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