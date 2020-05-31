Конкурс

Минспорта Ингушетии и региональная Федерация смешанных единоборств запускают спортивный конкурс «Поверь в себя»

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Министерство спорта Ингушетии объявило о проведении совместного с Федерацией смешанных единоборств (ММА) республики спортивного конкурса «Поверь в себя».

Проект создан с целью поддержки спортсменов, находящихся на самоизоляции. По условиям конкурса, участник должен записать видеоролик, на котором он выполняет комплекс упражнений за минимальное количество времени, и отправить его в директ на страницу, которая будет указана в публикации о проведении конкурса на официальной странице Минспорта Ингушетии в «Инстаграм».

Пятерку победителей конкурса определят президент Федерации смешанных единоборств (ММА) Ингушетии Ваха Шанхоев и известный тренер по кроссфиту и ММА из Дагестана Надирбек Хабибов.

Более подробную информацию о конкурсе можно прочитать на официальной странице Минспорта Ингушетии в «Инстаграм», сообщает пресс-служба ведомства. Конкурс пройдёт с 1 по 4 июня, его итоги будут подведены 5 июня в 20:00 мск.

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