Минспорт Ингушетии передал спортивный инвентарь в спорткомплекс сельского поселения Плиево

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По поручению Главы Ингушетии заместитель министра спорта республики Магомед Мошхоев передал необходимый спортивный инвентарь в спортивную школу сельского поселения Плиево.

Напомним, по итогам видеоприема граждан полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайкой был обозначен вопрос нехватки спортивного инвентаря в физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Плиево. Там тренерский состав сетовал на отсутствие необходимого инвентаря.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба спортивного ведомства региона, ранее Минспортом Ингушетии уже был поставлен некоторый инвентарь в данный спорткомплекс.

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