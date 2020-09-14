Минспорт Ингушетии передал спортивный инвентарь в спорткомплекс сельского поселения Плиево

Напомним, по итогам видеоприема граждан полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайкой был обозначен вопрос нехватки спортивного инвентаря в физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Плиево. Там тренерский состав сетовал на отсутствие необходимого инвентаря.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба спортивного ведомства региона, ранее Минспортом Ингушетии уже был поставлен некоторый инвентарь в данный спорткомплекс.