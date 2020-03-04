Минсельхоз России и Россельхозбанк заключили соглашение о предоставлении субсидий на льготную сельскую ипотеку

Россельхозбанк стал первым банком — участником данной программы. Реализация программы поможет привлечь в агросектор городских жителей, остановить миграцию из сельских территорий в мегаполисы, а также приблизить уровень жизни на селе к городскому.

По информации пресс-службы Минсельхоза Ингушетии, реализация механизма начнется уже в ближайшее время.

Кредитные организации проведут сбор и обработку заявок от потенциальных заемщиков, а министерство утвердит их реестр, что позволит уполномоченным банкам приступить к выдаче льготных ипотечных кредитов населению.