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Минсельхоз России и Россельхозбанк заключили соглашение о предоставлении субсидий на льготную сельскую ипотеку

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Минсельхоз России и Россельхозбанк заключили соглашение о предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов по выданным ипотечным кредитам на сельских территориях.

Россельхозбанк стал первым банком — участником данной программы. Реализация программы поможет привлечь в агросектор городских жителей, остановить миграцию из сельских территорий в мегаполисы, а также приблизить уровень жизни на селе к городскому.

По информации пресс-службы Минсельхоза Ингушетии, реализация механизма начнется уже в ближайшее время.

Кредитные организации проведут сбор и обработку заявок от потенциальных заемщиков, а министерство утвердит их реестр, что позволит уполномоченным банкам приступить к выдаче льготных ипотечных кредитов населению.

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