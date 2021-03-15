Минсельхоз Ингушетии принимает документы на субсидии по возмещению части затрат при закладке виноградников
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии сообщило о начале приема документов на субсидии по возмещению части затрат при закладке виноградников, включая питомники.
Прием документов стартует 15 и завершится 26 марта включительно. Порядок и условия предоставления субсидии размещены на сайте аграрного ведомства.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минсельхоза региона, ключевым условием предоставления субсидии является наличие проекта на закладку молодых многолетних насаждений.