Минсельхоз Ингушетии поддержал фермеров Пригородного района

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Минсельхоз Ингушетии поддержал фермеров Пригородного района — за счет внебюджетных средств для них были приобретены 2 тонны пшеницы и 6 тонн кукурузы.

Напомним, в общероссийский день приема граждан в региональный Минсельхоз обратились фермеры из сел Пригородного района, которые получили по месту жительства грант на развитие своего хозяйства и просили помочь им с кормовой базой. Просьба тружеников села была удовлетворена.

По информации пресс-службы аграрного ведомства региона, заместитель министра Зелимхан Оздоев посетил сельское поселение Куртат, где проживает один из обратившихся фермеров Исмаил Дзауров. Гости пообщались с ним и работниками хозяйства, а также осмотрели ферму.

Дзауров поблагодарил руководство республики и Минсельхоза за оказанную поддержку.

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