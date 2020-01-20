Минсельхоз Ингушетии поддержал фермеров Пригородного района
Минсельхоз Ингушетии поддержал фермеров Пригородного района — за счет внебюджетных средств для них были приобретены 2 тонны пшеницы и 6 тонн кукурузы.
Напомним, в общероссийский день приема граждан в региональный Минсельхоз обратились фермеры из сел Пригородного района, которые получили по месту жительства грант на развитие своего хозяйства и просили помочь им с кормовой базой. Просьба тружеников села была удовлетворена.
По информации пресс-службы аграрного ведомства региона, заместитель министра Зелимхан Оздоев посетил сельское поселение Куртат, где проживает один из обратившихся фермеров Исмаил Дзауров. Гости пообщались с ним и работниками хозяйства, а также осмотрели ферму.
Дзауров поблагодарил руководство республики и Минсельхоза за оказанную поддержку.