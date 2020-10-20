Минсельхоз Ингушетии перечислил проекты, позволяющие довести валовое производство продукции до 50% в год

«Полная реализация этих инвестиционных проектов позволит увеличить валовое производство продукции АПК более 50% в год и создать более 2 тыс. рабочих мест», — отметил Албаков.

По его словам, речь идет о десяти инвестиционных проектах. К числу самых значимых из них относится ООО «Сад-гигант Ингушетия» по производству плодов и ягод. В 2019 г. более 994 га садов уже заложено. Введен в эксплуатацию оптово-распределительный центр на 60,7 тыс. тонн единовременного хранения продукции, создано 1,5 тыс. рабочих мест.

ООО «Ореховый сад» заложен ореховый сад на площади 135 га. Территорию планируется довести до 177 га. Создано более 20 рабочих мест. Проводится работа по внедрению капельного орошения.

Проект АО «Агрокомплекс Сунжа» предполагает строительство теплиц на площади 50 га. Из них 10 га теплиц уже функционируют. На предприятии создано 150 рабочих мест. В 2019 году там произведено более 3 тыс. тонн овощей.

Значимым для региона является и проект ООО «Экомуслимпродукт» по строительству крупного мясоперерабатывающего предприятия с собственной откормочной площадкой в селе Экажево. На текущий момент завершено строительство двух откормочных площадок для откорма КРС и мелкого рогатого скота соответственно на 800 и 6,5 тыс. голов.

В пользовании ООО «Алмавит-Фрут» находится 170 га земель в сельском поселении Южное. В 2018-2020 годах, по данным замминистра, на площади 73 га посажено более 91,1 тыс. саженцев крупноплодной черешни. До конца 2020 года планируется посадить еще 25,6 тыс. саженцев крупноплодной черешни. При этом предприятие планирует высадить такие культуры, как виноград, клубные сорта яблок. Общее количество постоянных рабочих мест к концу реализации проекта составит 130-150 человек.

Среди важных проектов — ООО «Тепличный комплекс «Кантышевский». Общая площадь тепличного комплекса — 11 тыс. кв. м, здесь высажено 100 тыс. кустов клубники. Годовой урожай ягод составляет 40-50 тонн. В комплексе создано 16 постоянных и 30 сезонных рабочих мест.