АПК

Минсельхоз Ингушетии опубликовал оперативные сведения о ходе уборки урожая сельскохозяйственных культур

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Минсельхоз Ингушетии опубликовал оперативные сведения о ходе уборки урожая сельскохозяйственных культур хозяйствами республики по состоянию на конец октября текущего года.

По общей посевной площади 25299 га посеяно 21154 га пшеницы и ячменя под озимые.
Итого по ГУПам посеяно 9210 га пшеницы, 11944 га ячменя. Убрано в общем плане кукурузы — 4065 га, валовая продукция составляет 17061 тонна при урожайности 41,9 ц/га.
По уборке картофеля: убрано 350 га, валовая продукция составила 7000 тонн, урожайность — 200 ц/га. Сведения по пахоте под озимые — 26052 га, по ГУПам — 9730 га.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба аграрного ведомства республики, в топе лидирующих по завершению сева озимых — ГУП «Нестеровская», «Карабулакская», «Беркат», «Магас», «Малгобек».

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