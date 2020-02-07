Сотрудничество

Минсельхоз Ингушетии и Россельхозбанк намерены укрепить сотрудничество

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Магамед Гагиев провел рабочую встречу с исполнительным директором департамента управления и развития региональной сети АО «Россельхозбанк» Мариной Дзокаевой, руководителем ингушского филиала банка Абубакаром Киевым и сотрудниками компании.

«Рад видеть вас в стенах нашего министерства. С вашим банком у республики в целом и аграрного ведомства в частности традиционно теплые отношения — мы много лет плодотворно сотрудничаем. Уверен, что эти отношения будут продолжены и впредь», — цитирует министра его пресс-служба.

В свою очередь представители банка выразили Гагиеву признательность за теплый прием и готовность к сотрудничеству, отметив, что главный сельскохозяйственный банк России намерен оказывать посильную помощь в вопросах развития агропромышленного сектора республики.

«Мы готовы предложить широкий спектр услуг как для ваших работников в части получения заработной платы через наши сервисы, так и различные механизмы поддержки сельхозработников, в том числе выгодные кредиты для развития своего хозяйства», — сказала Дзокаева.

После обсуждения различных рабочих вопросов участники встречи организовали совещание в актовом зале Минсельхоза, где представители банка провели небольшую презентацию для работников государственных сельскохозяйственных унитарных предприятий, фермеров и предпринимателей. Гости рассказали о предложениях банка и пообещали оказать все возможное содействие и помощь местным аграриям.

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