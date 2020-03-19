Минпросвещения России рекомендует школам пользоваться онлайн-ресурсами для обеспечения дистанционного обучения

Министерство просвещения информирует об общедоступных федеральных и иных образовательных онлайн-платформах, а также ведёт диалог с владельцами открытых ресурсов о необходимости предоставления бесплатного доступа к образовательному контенту. Список данных ресурсов непрерывно растёт.

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших учителей страны предоставляет «Российская электронная школа». Это более 120 тысяч уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. Портал также полезен учителям, которые могут воспользоваться лучшими дидактическими и методическими материалами по всем урокам.

Доступен и отдельный телеканал МособрТВ — первое познавательное телевидение, где школьное расписание и уроки представлены в режиме прямого эфира.

Профориентационный портал «Билет в будущее» с видеоуроками для средней и старшей школы, а также расширенными возможностями тестирования и погружения в различные специальности и направления подготовки уже на базе школьного образования.

Для тех, кто обучается в системе среднего профессионального образования, в бесплатном доступе представлены все возможности ресурса Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» — официального оператора международного движения World Skills International, миссия которого — повышение стандартов подготовки кадров.

Младшие школьники смогут продолжить занятия по русскому языку и математике с помощью сервиса «Яндекс. Учебник». Ресурс содержит более 35 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1-5-х классов. Все задания разработаны опытными методистами с учётом федерального государственного стандарта. Ресурсом уже воспользовались более 1,5 миллиона школьников. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» — автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для учеников.

Проверить, как дети усвоили материал, учителям поможет «ЯКласс». Сервис довольно прост в использовании: учитель задаёт школьнику проверочную работу, ребёнок заходит на сайт и выполняет задание педагога; если ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с заданиями. На сервисе зарегистрированы 2,5 миллиона школьников и 500 тыс. учителей.

Легкий переход на дистанционный формат обучения обеспечит образовательная платформа «Учи. ру». Школьникам предлагаются интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным работам, а учителям и родителям — тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию, отображает прогресс учеников в личном кабинете. Также в личных кабинетах пользователей создан внутренний чат, где учителя, ученики и родители могут обсуждать задания, свои успехи и прогресс. Платформой пользуются 220 тыс. учителей и 3,6 миллиона школьников.