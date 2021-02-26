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Минпромсвязи Ингушетии получил награду в ходе участия в XXII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2020»

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Дипломом и бронзовой медалью «За эффективную работу по совершенствованию предоставления государственных услуг» наградили отдел технадзора Минпромсвязи Ингушетии на агропромышленной выставке. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Работа отдела была высоко оценена и награждена министром сельского хозяйства России в ходе XXII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2020», где был озвучен доклад отдела на тему «Работа отдела надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Министерства промышленности, связи и информатизации Республики Ингушетия по оказанию государственных услуг».

Представленный материал был посвящен решению важной проблемы: разработке нормативной документации и применению программных средств и автоматизированных систем учета и контроля», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в данной работе обозначены методы внедрения автоматизированных систем при оказании государственных услуг по регистрации крупногабаритной техники, выдаче удостоверений на право управления данной техники, а также других государственных услуг, оказываемых отделом технадзора.

«Одной из основных задач, поставленных перед отделом надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, является внедрение программных средств и автоматизированных систем учета и контроля. Отдел регулярно разрабатывает новые методы осуществления контрольно-надзорных функций за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники», — рассказали газете о функциях и задачах отдела.

Следует отметить, что Ингушетия была единственным субъектом по СКФО и ЮФО, который удостоился такой награды на сельскохозяйственном форуме.

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