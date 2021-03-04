Минприроды России готовится повысить плату за ущерб экологии

В своей инициативе по повышению ставок, министерство опирается на проект дорожной карты расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки, который в конце прошлого года был утвержден вице-премьером Викторией Абрамченко. В ведомстве уточнили, что уровни экологического сбора и платы за НВОС в документе не конкретизированы — в нем сообщается лишь о планах пересмотреть порядок их расчета.

Но Минприроды продолжает разрабатывать меры усиления ответственности бизнеса за вред окружающей среде.

Вслед за инициативой об ограничении выплат дивидендов в случае, если компания не ликвидирует причиненный ущерб, последовало предложение увеличить экологический сбор и плату за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Ставки по ним не росли в течение трех лет. В 2020 году экологический сбор принес в бюджет чуть менее 4 млрд руб.

В бизнес-сообществе негативно высказались об этой инициативе Минприроды. В Российском союзе промышленников и предпринимателей пояснили, что бизнес в условиях низких темпов экономического роста не поддерживает повышение ставок на НВОС.