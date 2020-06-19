Минприроды Ингушетии запустит новую версию официального сайта

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Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Магомед Евлоев сообщил своим подписчикам в социальной сети «Инстаграм» о презентации и запуске в ближайшее время новой версии официального сайта руководимого им ведомства.

«Уважаемые посетители сайта www.minprirody06.ru! На следующей неделе мы предложим вам наш новый мультимедийный сайт. Обновления коснутся не только дизайна, но и функционала официальной площадки. Выражаем надежду, что новый сайт будет для вас удобным и информативным, и вы сможете быстро найти всю интересующую вас информацию в полном объеме», — написал Магомед Евлоев в своем сообщении.

По его словам, новое оформление сайта будет комфортным в процессе работы с ним. Мобильная версия будет адаптирована под любое разрешение экрана и открываться на всех возможных гаджетах.

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