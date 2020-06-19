Экология

Минприроды Ингушетии запускает новый экологический проект для фотографов-любителей

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С обращением принять участие в фотопроекте, связанном с экологической тематикой, региональное Министерство природных ресурсов и экологии обратилось на своем официальном сайте.

«Уважаемые жители и гости республики!

Минприроды Ингушетии предлагает вам принять участие в новом экологическом проекте. Разнообразие животного и растительного мира нашей республики открывает широкие возможности для любителей делать фотографии.

Если вы сфотографировали необычное животное, птицу, растение и выложили у себя на странице в социальных сетях, просим вас отметить аккаунт нашего министерства или прислать фото и видео в директ.

Мы обязательно поделимся вашими фотографиями на социальных страницах ведомства — «ВКонтакте», «Инстаграм», «Фейсбук», — сказано в обращении министерства.

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