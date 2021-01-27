Минприроды Ингушетии утвердил планы по ликвидации лесных пожаров

«В целях мобилизации сил и средств по профилактике и тушению лесных пожаров, Министерством природных ресурсов и экологии республики утверждены планы тушения лесных пожаров на территории лесного фонда в границах Сунженского и Назрановского лесничеств, на пожароопасный период 2021 года. Назначены ответственные по исполнению планов тушения лесных пожаров», — рассказали изданию коллеги из пресс-службы министерства.

При этом было сказано, что пожары на данный момент являются одной из самых распространённых причин гибели лесов на территории лесного фонда Ингушетии.

Пожароопасный сезон в лесу длится с момента схода снежного покрова до наступления устойчивой дождливой осенней погоды (апрель-ноябрь).