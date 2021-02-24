Минприроды Ингушетии создало еще одну площадку в соцсетях для обращений граждан
В Ингушетии Министерство природных ресурсов и экологии решило запустить в социальных сетях новую рубрику «Открытый диалог». Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Минприроды Ингушетии запускает новую рубрику в социальных сетях под названием «Открытый диалог». Каждую неделю наши подписчики смогут задать интересующие вопросы с помощью этой рубрики. По каждому сообщению будет получен развернутый ответ от специалистов Минприроды Ингушетии по соответствующим направлениям», — рассказал источник.
В ведомстве отметили, что пользователи социальных сетей могут также продолжать обращаться в министерство в своих сообщениях.