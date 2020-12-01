Экология

Минприроды Ингушетии рассмотрело за ноябрь 8 обращений граждан, поступивших через систему «Инцидент-менеджмент»

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Пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии подвела итоги обращений граждан через систему «Инцидент-менеджмент» за ноябрь текущего года.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды, в адрес ведомства за месяц поступило 8 обращений. Большая часть их касалась лесной деятельности и обращения с отходами.

«По обращениям, поступившим через систему «Инцидент-менеджмент», приняты соответствующие меры или предоставлена подробная информация, в соответствии с содержанием комментария», — отметили в пресс-службе.

Система «Инцидент-менеджмент» создана для оперативного реагирования на темы, поднимаемые пользователями социальных сетей, таких как «Instagram», «Facebook», «ВКонтакте» и «Одноклассники». Программа мониторит и отбирает в соцмедиа сообщения, на которые необходимо отреагировать: негативные комментарии, жалобы, вопросы и отзывы.

«Минприроды Ингушетии отрабатывает каждый «инцидент» в течение суток с момента его регистрации в системе», — заявили в пресс-службе Минприроды.

Всего за 11 месяцев 2020 года Минприроды Ингушетии обработало 195 сообщений в «Инцидент-менеджмент».

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