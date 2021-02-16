Пожарная безопасность

Минприроды Ингушетии призвало сборщиков черемши не разводить костры в лесах

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В Сунженском районе лесниками Минприроды Ингушетии всего за полмесяца ликвидировано 3 лесных пожара.

Возгорания возникли в период с 3 по 15 февраля текущего года и были зарегистрированы на землях лесного фонда информационной системой дистанционного мониторинга ИСДМ-Рослесхоз.

В целях отработки, информация о возгораниях была незамедлительно передана в Сунженское лесничество и в Сунженский лесопожарный центр. Работниками лесопожарного центра своевременно были предприняты все необходимые действия по тушению лесных пожаров.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минприроды региона, первый пожар был зафиксирован на территории Алкунского участкового лесничества. Пожар имел характер низовой беглый, горела лесная подстилка, а площадь на момент обнаружения составляла 0,5 га. Пожар был потушен в течение дня. Общая площадь, пройденная огнем, составила 5,2 га.

Второй пожар возник спустя неделю в этом же участковом лесничестве. Общая площадь, пройденная огнем, составила 4,5 га.

Третья точка возгорания была обнаружена уже в Мужичинском участковом лесничестве ближе к вечеру. Лесники Сунженского лесничества и лесопожарного центра тушили огонь всю ночь до самого утра. В 6 часов утра пожар был ликвидирован. Общая площадь, пройденная огнем, составила 6,0 га.

Во всех трех случаях ущерб лесному фонду не нанесен. Минприроды Ингушетии особенно призывает сборщиков черемши не разводить костры в лесах и быть бдительными.

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