Минприроды Ингушетии призвало поддержать ежегодную акцию «Час Земли»

«Любой желающий может стать участником акции: для этого нужно просто выключить электроэнергию в своем доме или квартире на один час, в знак небезразличного отношения к ресурсам Земли, и отметить себя на интерактивной карте официального сайта акции. В 2021 году «Час Земли» запланирован на 27 марта в период с 20:30 до 21:30 по местному времени», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минприроды республики.

«Час Земли» — это самая массовая экологическая акция на планете. Ее цель в том, чтобы привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Участники акции на один час отключают осветительные устройства и электроприборы на предприятиях, государственных учреждениях, торговых центрах и других зданиях и сооружениях.

Ежегодно в этой акции участвуют миллионы людей из 180 стран, тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку, в том числе и такие как Эйфелева башня, Биг-Бен и Колизей.

Каждый год все страны-участники в день акции поднимают одну из актуальных экологических тем. В этом году она посвящена теме открытости экологической информации.