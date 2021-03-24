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Минприроды Ингушетии приняло участие в региональном этапе детского экофорума «Зеленая планета — 2021»

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Специалисты управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Минприроды Ингушетии приняли участие в региональном этапе детского экологического форума «Зеленая планета — 2021», мероприятие было организовано гимназией Назрановского района в сельском поселении Али-Юрт.

«По результатам регионального этапа лучшие участники конкурса представят нашу республику в заключительном этапе форума «Зеленая планета» на всероссийском уровне.
Организатором заключительного этапа форума является Общероссийское общественное детское экологическое движение «Зелёная планета», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минприроды региона.

Юные экологи открыли форум праздничными творческими номерами на тему природы, космоса и экологии. Затем стартовала конкурсная часть форума, где дети выступали со своими презентациями и рефератами по различным номинациям. Представители Минприроды Ингушетии вошли в состав жюри номинации «Природа — бесценный дар, один на всех».

Напомним, гимназия Назрановского района последние 12 лет является ингушским региональным отделением этого движения. Ежегодно в марте на базе гимназии проводится региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета».

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