«По результатам регионального этапа лучшие участники конкурса представят нашу республику в заключительном этапе форума «Зеленая планета» на всероссийском уровне.

Организатором заключительного этапа форума является Общероссийское общественное детское экологическое движение «Зелёная планета», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минприроды региона.

Юные экологи открыли форум праздничными творческими номерами на тему природы, космоса и экологии. Затем стартовала конкурсная часть форума, где дети выступали со своими презентациями и рефератами по различным номинациям. Представители Минприроды Ингушетии вошли в состав жюри номинации «Природа — бесценный дар, один на всех».

Напомним, гимназия Назрановского района последние 12 лет является ингушским региональным отделением этого движения. Ежегодно в марте на базе гимназии проводится региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета».