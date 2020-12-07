Минприроды Ингушетии приняло участие в обсуждении вопросов реализации поручений Президента России

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минприроды, речь, в частности, шла о полной инвентаризации объектов накопленного вреда окружающей среде и о мероприятиях по осуществлению оценки воздействия указанных объектов на здоровье граждан и продолжительность их жизни, чтобы в дальнейшем определить, какие из них подлежат ликвидации в приоритетном порядке.

Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде по итогам предстоящей инвентаризации планируется с 2025 по 2030 год. В Республике Ингушетия к таким объектам относятся 12 несанкционированных свалок, не вошедших в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Между тем в федеральный проект «Чистая страна» включено четыре объекта накопленного вреда окружающей среде, из которых свалки в с. п. Нестеровское и в Назрани ликвидированы в 2019 году, земельный участок под свалкой города Малгобека планируется к рекультивации в 2021-2022 годах, участок под свалкой в Карабулаке будет рекультивирован до конца 2023 года.