Итоги

Минприроды Ингушетии подведет итоги 2020 года на коллегии

0

Министерства природных ресурсов и экологии Ингушетии представит результаты своей работы за 2020 год на итоговой коллегии ведомства, которая состоится 3 февраля 2021 года, сообщила пресс-служба регионального Минприроды на официальном сайте.

«Частью коллегии станет выставочная площадка. Представители бизнеса и общественных организаций проведут для гостей и участников мероприятия презентацию своей деятельности в области охраны окружающей среды. Также будет продемонстрирована лесопожарная и патрульная техника, полученная министерством в рамках национального проекта «Экология», — говорится в релизе.

Новый формат мероприятия предполагает и мастер-классы для детей по ковроделию, сбору скворечников, а также эколабораторию.

Мероприятие состоится в 14:00 во Дворце культуры г. Назрани.

На коллегии не только подведут итоги, но и озвучат планы на 2021 год, а также наградят грамотами Главы Ингушетии и правительства республики отличившихся в работе сотрудников министерства и подведомственных учреждений.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» ведёт набор в детскую студию
Автоинспекторы Ингушетии провели профилактическое мероприятие с юными пешеходами
За посещение физическими лицами территории заповедника «Эрзи» будет взиматься плата в размере 150 рублей
В городе Сунжа начнутся работы по восстановлению системы водоснабжения на улице Фестивальной
В Сунженском районе чествовали победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление зданий учреждений культуры
В рамках нацпроекта «Образование» в сельском поселении Троицкое будет построена новая школа
Ингушские кукольники готовятся к показу новых детских спектаклей
В Ингушетии за сутки умерло два человека с Covid-19
Имран Дзангиев стал призером Всероссийского турнира по классической борьбе
В Ингушетии впервые за долгое время запустили горнолыжную трассу
В Магасе хлопок газа выбил окна и входную дверь в квартиру

Главное

Яндекс.Метрика

 