Минприроды Ингушетии подведет итоги 2020 года на коллегии

«Частью коллегии станет выставочная площадка. Представители бизнеса и общественных организаций проведут для гостей и участников мероприятия презентацию своей деятельности в области охраны окружающей среды. Также будет продемонстрирована лесопожарная и патрульная техника, полученная министерством в рамках национального проекта «Экология», — говорится в релизе.

Новый формат мероприятия предполагает и мастер-классы для детей по ковроделию, сбору скворечников, а также эколабораторию.

Мероприятие состоится в 14:00 во Дворце культуры г. Назрани.

На коллегии не только подведут итоги, но и озвучат планы на 2021 год, а также наградят грамотами Главы Ингушетии и правительства республики отличившихся в работе сотрудников министерства и подведомственных учреждений.