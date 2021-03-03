Охота

Минприроды Ингушетии официально объявило об окончании охотничьего сезона

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В Ингушетии в связи с завершением охотничьего сезона отстрел диких животных в лесах запрещен.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Министерстве природных ресурсов и экологии, в охотничьих угодьях республики с 28 февраля запрещена охота на диких зверей любого вида. С этой даты завершился сезон охоты 2020-2021 гг.

«На территории региона сезон охоты длился около семи месяцев, с августа по февраль. Последним завершился сезон охоты на хищников — лису, волка и шакала. За этот период всего было выдано около 1500 билетов на охоту», — подытожили в министерстве.

Здесь также отметили, что в связи с завершением охотничьего сезона охотникам необходимо будет предоставлять сведения о добытых охотничьих ресурсах по месту получения разрешения на их добычу в 20-дневный срок после окончания сроков охоты — до 20 марта 2021 года включительно.

«Невыполнение этого требования является нарушением правил охоты и совершением административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.37 КоАП России. Охотники, совершившие административные правонарушения по этой статье, могут лишиться права на ношение и хранение огнестрельного охотничьего оружия. Оно в этом случае может быть изъято на срок действия административного взыскания», — пояснили в Минприроды.

Вновь обратиться за получением данного разрешения можно будет только через год после окончания этого срока, пройдя при этом установленную законодательством процедуру.

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