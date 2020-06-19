Минприроды Ингушетии обозначило крайние сроки ликвидации свалок в сельском поселении Али-Юрт

Сотрудниками министерства во главе с министром была обследована территория Али-Юрта в целях проверки ликвидации навалов твердых коммунальных, биологических и животноводческих отходов.

«В ходе осмотра было установлено, что администрациями Назрановского муниципального района и сельского поселения Али-Юрт все еще не приняты меры по ликвидации выявленных ранее свалок. Более того, были обнаружены новые навалы отходов», — сообщается в информации сайта министерства.

Первый рейд по участкам в Али-Юрте был проведен еще в марте текущего года. Информация о выявленных нарушениях была направлена в районную администрацию с требованием принять меры по их устранению. Кроме того, глава сельского поселения был привлечен к административной ответственности.

По ныне выявленному факту нарушения руководители районной и сельской администраций будут привлечены к ответственности в законном порядке.

На ликвидацию загрязнений Минприроды Ингушетии обозначило муниципалитетам срок в два месяца.