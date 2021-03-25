Минприроды Ингушетии не намерено уступать лидерство

«В связи с такими достижениями, в ходе прямого эфира с ведущим радио «Комсомольская правда» Михаилом Антоновым даже прозвучало предложение внести регион в Водную аллею славы», — сказали в пресс-службе.

Во время интервью на радио руководитель Минприроды Ингушетии также ответил на вопросы ведущего Михаила Антонова о проводимых субботниках в регионе, об особенностях организации экологических мероприятий в Ингушетии, эковолонтерской деятельности и о количестве собираемого мусора. Магомед Евлоев отметил, что самую активную позицию в уборке мусора в Ингушетии занимает молодежь.

«В этом году благодаря инициативе эковолонтеров субботники начались еще зимой. В целом, с начала года прошло уже три субботника у рек, где силами активных молодых ребят было собрано около 300 мешков мусора», — сказал он в прямом эфире.

Директор Центра развития водохозяйственного комплекса России Илья Разбаш, также принимавший участие в радиомарафоне «Комсомольской правды», добавил, что в регионе наблюдается хорошая тенденция — мусора становится все меньше.

«За это пятилетие стало заметно, как люди начали уважать свои водные объекты», — подчеркнул Разбаш.

Выступление на радио было приурочено ко Всемирному дню водных ресурсов. Кроме министра природных ресурсов Ингушетии Магомеда Евлоева, в эфире приняли участие министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов, национальный посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России Вячеслав Фетисов, руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов, директор Центра развития водохозяйственного комплекса России Илья Разбаш, депутаты Государственной Думы, научные деятели и звезды эстрады.