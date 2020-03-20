Минобрнауки Ингушетии запустило «горячую линию» по вопросам дистанционного обучения

«По указанному номеру телефона родители смогут получить всю необходимую информацию по организации дистанционного обучения в условиях неблагополучной ситуации по новой коронавирусной инфекции. Специалисты министерства будут давать подробные разъяснения по организации обучения в новых условиях, бесплатным образовательным ресурсам, которыми могут воспользоваться учащиеся, а также по другим интересующим родителей и работников системы образования вопросам», — отметила и. о. министра образования и науки Эсет Бокова.

Телефонный номер «горячей линии»: 8 (8732) 22-61-43.