Минобрнауки Ингушетии запустило «горячую линию» по вопросам дистанционного обучения

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Для консультирования по вопросам, связанным с дистанционным обучением учащихся школ, Министерством образования и науки Республики Ингушетия организована работа «горячей линии».

«По указанному номеру телефона родители смогут получить всю необходимую информацию по организации дистанционного обучения в условиях неблагополучной ситуации по новой коронавирусной инфекции. Специалисты министерства будут давать подробные разъяснения по организации обучения в новых условиях, бесплатным образовательным ресурсам, которыми могут воспользоваться учащиеся, а также по другим интересующим родителей и работников системы образования вопросам», — отметила и. о. министра образования и науки Эсет Бокова.

Телефонный номер «горячей линии»: 8 (8732) 22-61-43.

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